Половина жителей Самарской области экономят воду

Недавно в регионе проводился социологический опрос по оценке жителями губернии экологической ситуации. 85% участников опроса заявили о том, что они предпринимают какие-либо действия в решении экологических проблем. 49% респондентов экономят воду, 47% убирают мусор, 30% принимают участие в благоустройстве, 14% ограничивают использование пластиковой упаковки, 8% сдают вредные бытовые отходы (лампочки, батарейки и т.п.) в специальные приемники. При этом 70% опрошенных не занимаются сортировкой мусора.