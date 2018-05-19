Полная программа «Ночи музеев»

Посетители смогут не только увидеть, но и создать экспозицию под названием «Прикосновенный запас». Для участия в творческом процессе достаточно захватить с собой в музей любые вещи, которые установят на специальные конструкции во дворе музея. Кроме того, можно будет увидеть новую выставку «У истоков модерна», прогуляться по «Изъятию» - экспозиции, посвященной столетию реформы русской орфографии. Вход 250 рублей. (16+)На базе выставки «Жила-была сказка» будет организована встреча-ревалоризация «Обыкновенные шедевры». Сеансы начинаются в 18.00, 19.00 и 20.00. Стоимость - 100 рублей. (12+)В усадьбе Алексея Толстого пройдут мероприятия как для маленьких посетителей, так и для взрослых. В 15 часов начнется «Неночь музеев» (6+). С 19 до 23 часов - вечерняя часть (16+). Можно будет посмотреть основную экспозицию о жизни и творчестве Толстого, а также понаблюдать за «Метаморфозами» - проектом, посвященным роли усадьбы в городском пространстве. Вход - 250 рублей, семейный билет - 500 рублей.Знакомить посетителей с «русским» космосом планируют посредством музыки. «Озвучивать» экспозицию в субботний вечер будет ансамбль русских народных инструментов «Волга- Folk-Band». Погрузиться в мир музыкальных грез и фантазий на космическую тему гости смогут в 18.00, 19.00 и 20.00. Цена - 400 рублей. (16+)Гости акции попадут на выставку-путешествие по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. В особняке Клодта организуют мастер- классы по городецкой росписи, кубовой набойке, ткачеству. Детская программа начинается в полдень (6+), сеансы запланированы на каждый час вплоть до 18.00. Для гостей постарше (12+) галерея проведет пешеходную экскурсию, посвященную истории четырех самарских площадей. Участники пройдут от Воскресенской до площади Славы. Экскурсия стартует в 16.30 от бюста Устинова на Самарской площади.Гостей окунут в атмосферу кинокошмаров. В 19 часов в библиотеке прочитают лекцию о жанре хоррор с показом фрагментов редких черно-белых фильмов начала прошлого века. Вход свободный. (16+)