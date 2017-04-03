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Полиция предупреждает о незаконности митинга 2 апреля в Самаре

ГУ МВД России по Самарской области убедительно просит жителей Самары и региона воздержаться от участия в несогласованном мероприятии.
 
Полиция намерена предпринять все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Ответственность за безопасность граждан, в том числе, возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.
Дата: 1 апреля 2017 , 14:36
1482
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: 63мвд.рф
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