Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
Это расценивается как нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Граждане могут быть задержаны и привлечены к административной ответственности, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.
Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам полиции, за неповиновение законным действиям сотрудников ОВД во время исполнения ими служебных обязанностей при охране общественного порядка во время публичных мероприятий. Таким правонарушителям может грозить наказание в виде административного ареста и штрафа.
Напомним, ранее отдельными СМИ и интернет-ресурсами распространена информация о согласовании митинга 7 октября на площади Кирова в Самаре.
Данная информация не соответствует действительности.
Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятие в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».
Об отсутствии согласования 5 октября официальным письмом администрации Самары были уведомлены организаторы митинга.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих.
Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам полиции, за неповиновение законным действиям сотрудников ОВД во время исполнения ими служебных обязанностей при охране общественного порядка во время публичных мероприятий. Таким правонарушителям может грозить наказание в виде административного ареста и штрафа.
Напомним, ранее отдельными СМИ и интернет-ресурсами распространена информация о согласовании митинга 7 октября на площади Кирова в Самаре.
Данная информация не соответствует действительности.
Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятие в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».
Об отсутствии согласования 5 октября официальным письмом администрации Самары были уведомлены организаторы митинга.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих.
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