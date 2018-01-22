Полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка, наградили медалью «За смелость во имя спасения»

Как ранее писал sgpress.ru, инцидент со счастливым концом произошел в начале января этого года в Тольятти. Руководитель линейного отдела полиции спас 12-летнего мальчика, провалившегося под лед на шлюзовом канале. Айдыну Камбарову удалось ползком добраться до полыньи, находящейся в центре канала, и при помощи удлинителя вытащить ребенка из воды.Известно, что Айдын Камбаров уже более двадцати лет несет службу в органах внутренних дел.