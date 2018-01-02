Полицейский с помощью удлинителя вытащил провалившегося в воду ребенка

Как рассказал директор тольяттинского «Центра гражданской защиты» Андрей Дербенев, четыре подростка пошли кататься на коньках на шлюзовой канал. Лёд был занесён мокрым снегом, но в центре было большое тёмное пятно чистой и гладкой поверхности.Один из подростков сразу оказался в воде после того как зашёл на него. Дети стали звать на помощь. Первыми на место происшествия прибежали владельцы близлежащих дач. Один из них - начальник тольяттинского линейного отдела полиции, полковник Айдын Камбаров. Он и его знакомый ползком добрались до полыньи и с помощью удлинителя вытащили мальчика из воды.Видео со страницы Андрея Дербенева в Facebook