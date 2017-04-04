Полицейские задержали предполагаемого грабителя банка, когда тот шел на очередное преступление

В полицию Тольятти поступило сообщение от работников банка на проспекте Степана Разина.



Сотрудники учреждения рассказали о том, что злоумышленник, угрожая насилием, похитил из кассы 4 650 рублей.



Стражи правопорядка выяснили, что в здание банка вошел высокий мужчина, которому на вид было чуть больше 30 лет, среднего телосложения. Злоумышленник был одет в темную куртку, синие джинсы, черные кроссовки, на лице у него была медицинская маска. Подойдя к кассиру, мужчина протянул записку, в которой было написано требование о передаче денег. Работница банка отдала злоумышленнику 4 650 рублей и муляж банковской упаковки денег из пятитысячных купюр.



Вскоре полицейские задержали подозреваемого - безработного ранее не судимого 32-летнего местного жителя. Мужчину задержали на улице, и, по данным полицейских, в этот момент он шел на ограбление еще одного банка. Подозреваемый признался в преступлении и рассказал, что похищенные деньги потратил. Медицинская маска была обнаружена при досмотре злоумышленника, а муляж денег - при обыске его квартиры.



В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.