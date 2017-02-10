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Полицейские устанавливают личность мужчины, который помнит только свое имя

В одну из больниц Чапаевска водитель маршрутки доставил пассажира.

По словам работника транспортной компании, мужчина долгое время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Врачи сообщили о случившемся в полицию. В ходе разговора мужчина смог сообщить только то, что его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у гражданина не было.

Приметы: на вид 35 - 45 лет, рост 170 см., лицо овальное, волосы темные с обильной проседью, имеется глубокая лобная залысина, на лбу горизонтальные морщины, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, губы тонкие, подбородок выступающий, глаза светлые, имеется косоглазие.

При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, черные ботинки и темные штаны.

Всем, кому что-либо известно о личности данного гражданина, убедительная просьба обратиться по телефону (84639) 2-28-55 (Дежурная часть Отдела МВД России по Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).  

Дата: 9 февраля 2017 , 17:24
166
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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