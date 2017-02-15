Полицейские разыскивают водителя, который сбил девушку с грудным ребенком

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного авто ехал задним ходом возле одного из домов. По предварительной версии полицейских, в пути он наехал на 26-летнюю девушку, которая шла по прилегающей территории магазина с 10-месячным мальчиком на руках. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.В результате ДТП пешеходы получили повреждения, с которыми смогли самостоятельно обратиться в городскую больницу. После оказания медпомощи пострадавшие отпущены домой. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (84639) 2-28-55 (Дежурная часть ОГИБДД Отдела МВД России по Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).