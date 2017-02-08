Полицейские разыскивают 18-летнего студента из Самары

Женщина рассказала о пропаже своего сына, студента одного из самарских вузов.Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в Новокуйбышевске. Местная полиция выяснила, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день уехал в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него нет. Два номера сотовых телефонов парня не отвечают.5 февраля было заведено оперативно-разыскное дело по факту отсутствия человека, ориентировки на него переданы всем наружным службам горотдела полиции. На данный момент полицейские направили запросы в банк, где пропавший молодой человек имеет счет.Сотрудники полиции продолжают разыскивать студента. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения молодого человека, просьба сообщить по телефону 020 (102) с мобильного федеральных операторов сотовой связи.