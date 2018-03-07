Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
Сообщение о том, что на 1159 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области сломался пассажирский автобус с 16 пассажирами и водителем, поступило в дежурную часть в ночь на пятницу, 2 марта.
Спустя 15 минут на место прибыли сотрудники полиции. Инспекторы выяснили, что автобус перевозил уроженцев одной из соседних республик. Они были одеты в летнюю одежду, так как не рассчитывали на морозную погоду. Когда в автобусе сломался двигатель, машина стала быстро остывать, а пассажиры начали мерзнуть.
После приезда полицейских, они поочередно грелись в патрульном автомобиле.
Автобус при помощи эвакуатора отправили в ближайший сервис, а людей разместили в гостинице. После ремонта автобуса его пассажиры продолжили поездку и добрались до пункта назначения, сообщает пресс-службы регионального ГУ МВД России.
Спустя 15 минут на место прибыли сотрудники полиции. Инспекторы выяснили, что автобус перевозил уроженцев одной из соседних республик. Они были одеты в летнюю одежду, так как не рассчитывали на морозную погоду. Когда в автобусе сломался двигатель, машина стала быстро остывать, а пассажиры начали мерзнуть.
После приезда полицейских, они поочередно грелись в патрульном автомобиле.
Автобус при помощи эвакуатора отправили в ближайший сервис, а людей разместили в гостинице. После ремонта автобуса его пассажиры продолжили поездку и добрались до пункта назначения, сообщает пресс-службы регионального ГУ МВД России.
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