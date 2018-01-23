Полицейские из Самарской области спасли замерзавшего на трассе водителя

Тольяттинские инспекторы ГИБДД возвращались в Самарскую область из командировки в Ульяновск. На загородной трассе они заметили съехавшую в кювет легковушку, занесенную снегом. Рядом с ней находился замерзавший водитель. Во время снегопада он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Его телефон разрядился, а проезжающие мимо машины не останавливались. Мужчина не мог самостоятельно достать автомобиль из кювета и находился на улице несколько часов, прежде чем его заметили тольяттинские гаишники.

Инспекторы ГИБДД напоили его горячим чаем в служебном автомобиле. С помощью троса они достали легковушку из сугроба, и вскоре мужчина уехал в Димитровград.