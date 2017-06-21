Полицейские Самары ищут пострадавших от рук серийного грабителя

Жертвами мужчины были школьники и молодые люди до 30 лет.



По данным ГУ МВД по Самарской области, 8 июня в подъезде дома на улице Аэродромной неизвестный напал на 23-летнего жителя Самары и отнял планшет, сотовый телефон и деньги. На следующий день в полицию обратились граждане, которые тоже пострадали от подобных нападений. По словам потерпевших, мужчина угрожал ножом и потом отбирал ценные вещи у школьников, заманив их в безлюдное место. По данным фактам возбудили уголовные дела.



В поиске преступника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Оперативники заметили подозрительного молодого человека, который пришел в магазин, чтобы продать гаджеты. Стражи правопорядка выяснили, что приметы парня и разыскиваемого совпадают. Молодого человека задержали. Предполагаемым грабителем оказался 24-летний безработный житель Красноярского района. Как установили полицейские, молодой человек чуть больше месяца назад освободился из тюрьмы, где отбывал срок за разбойное нападение.



Сейчас часть похищенного имущества изъята.



Всем, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части Управления МВД России по Самаре: 373-76-33, 373-76-34, а также по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).









