Политех вошел в ТОП-50 лучших российских вузов

Как сообщает пресс-служба областного правительства, рейтинговое агентство RAEХ в четвертый раз подготовило рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. Самарский политех вошел в ТОП-50 вузов в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и занял 23 строчку. Главными критериями стали мнения более 60 тысяч респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники.По результатам рейтинга агентства WHITE SQUARE JOURNAL (WSJ) Самарский политехнический университет вошел в сотню лучших вузов страны, заняв 56 место. Здесь учитывались мнения студентов и выпускников вузов, экспертная оценка качества образования и репутация вуза.