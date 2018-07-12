Покровский собор отреставрируют за 12, 9 млн рублей

В число работ, которые будет выполнять ООО «Дирекция по производству строительных и реставрационных работ», входит восстановление кирпичной и каменной кладки наружных стен, усиление конструкций фундаментов, заделка трещин в стенах, воссоздание первоначального облика фасада, реставрация кровли.Все работы должны быть выполнены до 13 ноября этого года.