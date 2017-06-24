Пойдем выйдем. Путешествие по Волге на Север





По каналам - на бескрайние просторы

Речной флот вступил в эру своего возрождения после десятилетий застоя. А с выходом на линии первого корабля класса «река-море», получается, Самара, как и другие волжские города, вновь стала портом пяти морей. Самарцы активно осваивают водный путь из Волги в Крым, в Азовское и Черное моря, дорогу к Балтийскому морю через Онежское и Ладожское озера, а теперь появилась возможность бороздить просторы Белого моря.

По Волге держим путь к Рыбинскому водохранилищу, оттуда входим в Волго-Балтийский канал, затем пересекаем с юга на север все Онежское озеро, по пути заворачивая на знаменитый остров Кижи, входим в Беломоро-Балтийский канал. У города Беломорска из канала выходим в открытое море. Пройден красивейший путь по Волге и Карелии. Мысленно говорим спасибо всем, кто создал систему каналов, выводящую суда на бескрайние просторы.

Точки на карте

Двое суток судно стоит у причала Большого Соловецкого острова. Одни посвящают время осмотру грандиозной крепости из каменных валунов и Спасо-Преображенского монастыря XV века. Другие отправляются на катере на остров Анзер, где пройдут 12-километровой таежной дорогой и поднимутся на гору, именуемую Голгофой. Третьи идут морем на Заяцкий остров, где осмотрят Пойдем выйдем древние языческие лабиринты из камней и церковь Андрея Первозванного, построенную на острове в 1702 году в честь провозглашения здесь Петром I морского Андреевского флага. А четвертые направляются на катере к заповедному архипелагу Кузова: поднимутся на одну из гранитных вершин в зону тундры и увидят внизу величественные просторы с островами, проливами, фьордами.

Из Архангельска путешественники отправлялись в музей деревянного зодчества «Малые Корелы», в город строителей подводных лодок Северодвинск, в Антониево-Сийский монастырь. Через два дня предстояло обогнуть Онежский полуостров и пройти в Онежскую губу - так здесь называют глубокие заливы. Но северное море не могло не показать свой нрав за несколько дней пути по его просторам: пятичасовая качка заставила вспомнить о том, что мы находимся у южного побережья Северного Ледовитого океана. Зато на следующий день, когда корабль встал на якорь близ острова Кий, море вновь успокоилось. И знаменитый своей красотой кусочек суши показался раем земным. Об этом острове длиной всего в полтора километра, шириной в полкилометра можно писать поэмы. Волна бьет в огромные причудливые гранитные глыбы берега, прямо за камни держатся корнями сосны и ели, морской отлив обнажает золотые песчаные отмели с водорослями. А рядом - подзаброшенные строения средневекового монастыря и несколько дощатых домиков турбазы, куда народ едет за тишиной и спокойствием, целебным воздухом и созерцанием природного совершенства.

Дальше были экскурсия по городку лесопереработчиков Онеге, дорога через тайгу в село Ворзогоры, внесенное в перечень самых красивых деревень России. Оно стоит на «краю географии», дальше него дорог нет, только непроходимые болота и леса. Зато само село поморов-мореходов раскинулось на высоком берегу. С косогора видны беломорские дали и острова, а на самой высокой точке стоят деревянные храмы и колокольня, мало чем уступающие знаменитому комплексу острова Кижи.

На этом экспериментальном маршруте был и заход судна в русло онежской реки Водлы, и поиск совсем недавно открытых онежских петроглифов на скалистых берегах. Так что неизведанное, малоизвестное, получается, от нас не так-то далеко. Волга и каналы выведут на верную дорогу.