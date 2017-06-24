Пойдем выйдем. Путешествие по Волге на Север
Под рубрикой «Пойдем выйдем» «Самарская газета» обычно рассказывает об интересных местах Самары и губернии, которые стоило бы посетить. Но поскольку наш город стал одним из главных круизных центров на Волге, захотелось заглянуть за речной горизонт. Тем более что в этом году впервые состоялся экспериментальный рейс в Белое море. Судно «Русь великая» класса «река-море» в мае - июне доставило любителей неизведанных путей-дорог не только на Соловецкий архипелаг, в Архангельск, малоизвестные и труднодоступные северные деревеньки, на славящийся своей красотой остров Кий, но и в городок Онега, куда пассажирские суда, тем более с Волги, не заходили уже лет двадцать. На борту теплохода были путешественники из Москвы, Уфы, Иркутска, Крыма и, конечно, Самары.
По каналам - на бескрайние просторы
Речной флот вступил в эру своего возрождения после десятилетий застоя. А с выходом на линии первого корабля класса «река-море», получается, Самара, как и другие волжские города, вновь стала портом пяти морей. Самарцы активно осваивают водный путь из Волги в Крым, в Азовское и Черное моря, дорогу к Балтийскому морю через Онежское и Ладожское озера, а теперь появилась возможность бороздить просторы Белого моря.
По Волге держим путь к Рыбинскому водохранилищу, оттуда входим в Волго-Балтийский канал, затем пересекаем с юга на север все Онежское озеро, по пути заворачивая на знаменитый остров Кижи, входим в Беломоро-Балтийский канал. У города Беломорска из канала выходим в открытое море. Пройден красивейший путь по Волге и Карелии. Мысленно говорим спасибо всем, кто создал систему каналов, выводящую суда на бескрайние просторы.
Точки на карте
Двое суток судно стоит у причала Большого Соловецкого острова. Одни посвящают время осмотру грандиозной крепости из каменных валунов и Спасо-Преображенского монастыря XV века. Другие отправляются на катере на остров Анзер, где пройдут 12-километровой таежной дорогой и поднимутся на гору, именуемую Голгофой. Третьи идут морем на Заяцкий остров, где осмотрят Пойдем выйдем древние языческие лабиринты из камней и церковь Андрея Первозванного, построенную на острове в 1702 году в честь провозглашения здесь Петром I морского Андреевского флага. А четвертые направляются на катере к заповедному архипелагу Кузова: поднимутся на одну из гранитных вершин в зону тундры и увидят внизу величественные просторы с островами, проливами, фьордами.
Из Архангельска путешественники отправлялись в музей деревянного зодчества «Малые Корелы», в город строителей подводных лодок Северодвинск, в Антониево-Сийский монастырь. Через два дня предстояло обогнуть Онежский полуостров и пройти в Онежскую губу - так здесь называют глубокие заливы. Но северное море не могло не показать свой нрав за несколько дней пути по его просторам: пятичасовая качка заставила вспомнить о том, что мы находимся у южного побережья Северного Ледовитого океана. Зато на следующий день, когда корабль встал на якорь близ острова Кий, море вновь успокоилось. И знаменитый своей красотой кусочек суши показался раем земным. Об этом острове длиной всего в полтора километра, шириной в полкилометра можно писать поэмы. Волна бьет в огромные причудливые гранитные глыбы берега, прямо за камни держатся корнями сосны и ели, морской отлив обнажает золотые песчаные отмели с водорослями. А рядом - подзаброшенные строения средневекового монастыря и несколько дощатых домиков турбазы, куда народ едет за тишиной и спокойствием, целебным воздухом и созерцанием природного совершенства.
Дальше были экскурсия по городку лесопереработчиков Онеге, дорога через тайгу в село Ворзогоры, внесенное в перечень самых красивых деревень России. Оно стоит на «краю географии», дальше него дорог нет, только непроходимые болота и леса. Зато само село поморов-мореходов раскинулось на высоком берегу. С косогора видны беломорские дали и острова, а на самой высокой точке стоят деревянные храмы и колокольня, мало чем уступающие знаменитому комплексу острова Кижи.
На этом экспериментальном маршруте был и заход судна в русло онежской реки Водлы, и поиск совсем недавно открытых онежских петроглифов на скалистых берегах. Так что неизведанное, малоизвестное, получается, от нас не так-то далеко. Волга и каналы выведут на верную дорогу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 июня 2017
276
24 июня 2017
248
23 июня 2017
230
23 июня 2017
290
23 июня 2017
773
24 июня 2017 , 11:49
198
История Самары не устает преподносить нам все новые сюрпризы. Время показывает, что не всех...
24 июня 2017 , 11:45
176
Прыгун в высоту Валерий Брумель был в советское время кумиром. Он шесть раз - чаще всех! -...
24 июня 2017 , 11:42
276
Под рубрикой «Пойдем выйдем» «Самарская газета» обычно рассказывает об...
24 июня 2017 , 11:38
248
На очередном заседании межведомственной комиссии при администрации Самары вновь были рассмотрены...
23 июня 2017 , 19:30
230
В четверг, 29 июня, в художественном музее начнет работу выставка «Грани ХХ века....
23 июня 2017 , 17:51
406
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Елене...
23 июня 2017 , 17:51
364
Инцидент произошел в среду, 21 июня.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8809
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
6683
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
2 июня 2017
3832
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
18 июня 2017
3735
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
16 июня 2017
434
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
844
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
406
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
428
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...