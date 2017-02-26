Погода в Самарской области ожидается на 8 градусов теплее нормы

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 февраля, температура воздуха ночью ожидается до минус 5 градусов. В воскресенье днем будет небольшая метель и температура от -3 до +2 градусов. В ночь на понедельник ожидается мороз до -10 градусов, днем 27 февраля также от -3 до +2 градусов.