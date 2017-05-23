Погибшая от удара током на крыше вагона девушка была пьяна
Как ранее писал sgpress.ru, трагический инцидент произошел в воскресенье, 21 мая, около 2:50 на станции Чапаевск.
20-летняя девушка забралась на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю. В результате электротравмы она получила сильные ожоги и скончалась на месте происшествия.
По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, погибшая гуляла на железнодорожных путях в пьяном виде в компании молодых людей. Она забралась на вагон-цистерну для того, чтобы сделать селфи. Также стало известно, что девушка была студенткой музыкального училища.
20-летняя девушка забралась на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю. В результате электротравмы она получила сильные ожоги и скончалась на месте происшествия.
По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, погибшая гуляла на железнодорожных путях в пьяном виде в компании молодых людей. Она забралась на вагон-цистерну для того, чтобы сделать селфи. Также стало известно, что девушка была студенткой музыкального училища.
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