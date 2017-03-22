Подрядчики продолжают аварийно-ямочный ремонт по гарантии
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный аварийно-ямочный ремонт дорог, который стартовал еще в феврале.
- На комплексный ремонт магистрали предусмотрена гарантия в пять лет, а на ремонт "картами", когда меняется верхний слой покрытия, - два года, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя управления развития, реконструции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов.
По информации департамента городского хозяйства и экологии, на весну 2017 года на гарантии находятся 156 автомобильных дорог по этим видам работ. Все образовавшиеся дефекты подрядчики должны устранить за свой счет. Пока погода позволяет проводить только аварийно-ямочные работы литым асфальтобетоном. Но после потепления стартует более основательный ремонт картами с использованием горячего асфальта.
- Все подрядчики сегодня выполняют свои обязательства. Сомнений в том, что гарантийный ремонт будет успешно завершен, у нас нет, - заявил Шамиль Халиуллов.
- На комплексный ремонт магистрали предусмотрена гарантия в пять лет, а на ремонт "картами", когда меняется верхний слой покрытия, - два года, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя управления развития, реконструции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов.
По информации департамента городского хозяйства и экологии, на весну 2017 года на гарантии находятся 156 автомобильных дорог по этим видам работ. Все образовавшиеся дефекты подрядчики должны устранить за свой счет. Пока погода позволяет проводить только аварийно-ямочные работы литым асфальтобетоном. Но после потепления стартует более основательный ремонт картами с использованием горячего асфальта.
- Все подрядчики сегодня выполняют свои обязательства. Сомнений в том, что гарантийный ремонт будет успешно завершен, у нас нет, - заявил Шамиль Халиуллов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2017
33
22 марта 2017
43
22 марта 2017
60
22 марта 2017
106
22 марта 2017
68
22 марта 2017
96
22 марта 2017
195
22 марта 2017 , 17:43
33
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день...
22 марта 2017 , 17:41
43
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746...
22 марта 2017 , 17:35
52
Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его...
22 марта 2017 , 17:34
60
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный...
22 марта 2017 , 17:28
106
Оно произошло сегодня в 11:15.
22 марта 2017 , 17:10
68
Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент,...
22 марта 2017 , 16:56
96
Д о конца театрального сезона 2016-2017 гг. осталось три месяца. Словно очнувшись от зимней...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5819
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5067
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3894
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3874
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
954
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1020
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
894
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1695
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...