Подрядчики продолжают аварийно-ямочный ремонт по гарантии



- На комплексный ремонт магистрали предусмотрена гарантия в пять лет, а на ремонт "картами", когда меняется верхний слой покрытия, - два года, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя управления развития, реконструции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов.



По информации департамента городского хозяйства и экологии, на весну 2017 года на гарантии находятся 156 автомобильных дорог по этим видам работ. Все образовавшиеся дефекты подрядчики должны устранить за свой счет. Пока погода позволяет проводить только аварийно-ямочные работы литым асфальтобетоном. Но после потепления стартует более основательный ремонт картами с использованием горячего асфальта.



- Все подрядчики сегодня выполняют свои обязательства. Сомнений в том, что гарантийный ремонт будет успешно завершен, у нас нет, - заявил Шамиль Халиуллов.