Подрядчик: "Строительство Фрунзенского моста идет по графику"
Летом начнется бетонирование пролетного строения путепровода развязки на Шоссейной.
В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе компании-подрядчика «Стройтрансгаз», работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В начале апреля специалисты завершили возведение всех восьми железобетонных опор моста.
Сейчас продолжается надвижка пролетного строения длиной 559,7 метров. Строители выполнили 7 этапов надвижки из 11. В сторону правого берега реки Самары, до 4-й опоры, сдвинута конструкция длиной более 420 метров и весом 4959 тонн.
Также завершается сборка металлоконструкций общим весом более 900 тонн. После того как они будут собраны и смонтированы к уже надвинутой части пролетного строения, начнется 8-й этап надвижки. Конструкция должна продвинуться в акваторию реки еще на 43,5 метра.
После завершения всех 11-ти этапов надвижки при помощи кранов смонтируют оставшиеся два участка пролетного строения: правобережный - между опорами №1 и №2 и левобережный - между опорами №7 и №8.
Параллельно ведутся работы над развязкой с выходом на улицу Шоссейную, которая будет включать в себя 8 съездов и путепровод. Сейчас стройплощадку расчистили от кустарников и деревьев, установили рабочие платформы. Сооружены все 5 опор путепровода. К бетонированию пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 метров строители планируют приступить летом. Также ведется отсыпка земли на съездах развязки.
Развязка на улице Фрунзе будет включать в себя 9 съездов. На съезде №9, где уже проведены подготовительные работы, идет устройство подпорных стен для устойчивости склонов.
На основной автомобильной дороге продолжается отсыпка насыпи земли и укрепление подтопляемых откосов вдоль берега cтарицы Дубовый Ерик со стороны Шоссейной.
В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе компании-подрядчика «Стройтрансгаз», работы идут в соответствии с утвержденным графиком. В начале апреля специалисты завершили возведение всех восьми железобетонных опор моста.
Сейчас продолжается надвижка пролетного строения длиной 559,7 метров. Строители выполнили 7 этапов надвижки из 11. В сторону правого берега реки Самары, до 4-й опоры, сдвинута конструкция длиной более 420 метров и весом 4959 тонн.
Также завершается сборка металлоконструкций общим весом более 900 тонн. После того как они будут собраны и смонтированы к уже надвинутой части пролетного строения, начнется 8-й этап надвижки. Конструкция должна продвинуться в акваторию реки еще на 43,5 метра.
После завершения всех 11-ти этапов надвижки при помощи кранов смонтируют оставшиеся два участка пролетного строения: правобережный - между опорами №1 и №2 и левобережный - между опорами №7 и №8.
Параллельно ведутся работы над развязкой с выходом на улицу Шоссейную, которая будет включать в себя 8 съездов и путепровод. Сейчас стройплощадку расчистили от кустарников и деревьев, установили рабочие платформы. Сооружены все 5 опор путепровода. К бетонированию пролетного строения путепровода протяженностью 70,7 метров строители планируют приступить летом. Также ведется отсыпка земли на съездах развязки.
Развязка на улице Фрунзе будет включать в себя 9 съездов. На съезде №9, где уже проведены подготовительные работы, идет устройство подпорных стен для устойчивости склонов.
На основной автомобильной дороге продолжается отсыпка насыпи земли и укрепление подтопляемых откосов вдоль берега cтарицы Дубовый Ерик со стороны Шоссейной.
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