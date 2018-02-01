Подросток, который зашел в колледж с оружием и дымовыми факелами, находится на домашнем обучении

15-летний учащийся пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Пиротехнику он разбросал в коридоре. По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. В результате происшествия никто не пострадал.- Сейчас ребенок находится дома, на дистанционном обучении, - сказала руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина. - Семья его полная и благополучная, с хорошим достатком. Мальчик хорошо учился, конфликтов с другими учащимися у него не было. Классный руководитель и директор предполагают, что результатом его срыва стало непонимание с родителями. По словам подростка, они предъявляли к нему слишком высокие требования.- В полиции проводится проверка по данному факту, процессуальное решение пока не принято, - сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Самаре Татьяна Бояркина.