Подростки помогли спасти женщину, сломавшую лодыжку в лесу
Инцидент произошел вчера около 14 часов дня в Тольятти.
По информации руководителя Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, во время прогулки по лесному массиву 58-летняя женщина получила перелом голени. В лесу она была с мужем, который вызвал спасателей.
Когда специалисты прибыли к лесу, им навстречу вышли два мальчика. Им пришлось идти около 1,5 километров по лесной тропинке, чтобы встретить спасателей и сопроводить их к месту происшествия. В результате спасателям удалось вовремя оказать женщине первую помощь и эвакуировать ее к месту нахождения «скорой».
Сообщается, что подростки, которые помогли спасти женщину, учатся в местной школе № 21. Они оказались случайными прохожими. За проявленные доблесть и отзывчивость от лица спасателей Тольятти им выразили благодарность.
- Информация о благородном поступке детей доведена до руководства школы, завтра состоится вручение благодарственных писем от Центра гражданской защиты, - написал Андрей Дербенев в своем Facebook.
По информации руководителя Центра гражданской защиты Андрея Дербенева, во время прогулки по лесному массиву 58-летняя женщина получила перелом голени. В лесу она была с мужем, который вызвал спасателей.
Когда специалисты прибыли к лесу, им навстречу вышли два мальчика. Им пришлось идти около 1,5 километров по лесной тропинке, чтобы встретить спасателей и сопроводить их к месту происшествия. В результате спасателям удалось вовремя оказать женщине первую помощь и эвакуировать ее к месту нахождения «скорой».
Сообщается, что подростки, которые помогли спасти женщину, учатся в местной школе № 21. Они оказались случайными прохожими. За проявленные доблесть и отзывчивость от лица спасателей Тольятти им выразили благодарность.
- Информация о благородном поступке детей доведена до руководства школы, завтра состоится вручение благодарственных писем от Центра гражданской защиты, - написал Андрей Дербенев в своем Facebook.
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