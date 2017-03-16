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Подписано соглашение администрации Самары с Русским географическим обществом

Власть и общественная организация наметили план совместной работы.
 
Вчера в администрации города было подписано соглашение с Русским географическим обществом. От администрации его подписал глава города Олег Фурсов, от общественной организации - председатель Самарского областного отделения Русского географического общества Габибулла  Хасаев. В рамках соглашения, прежде всего, будет проводиться совместная эколого-просветительская работа.
 
- Забота об экологическом благополучии нашей территории – это, прежде всего, забота о нашем будущем, о наших детях, - подчеркнул Олег Фурсов. – Подписанное соглашение позволит нам использовать все возможные ресурсы для просвещения, воспитания населения.
 
- Каждый житель региона должен осознать свою роль в природосбережении, - отметил Габибулла Хасаев. – И к предстоящему мировому футбольному первенству по футболу, когда наш город увидят во всем мире, важно навести максимальный порядок, чтобы от Самары осталось самое позитивное впечатление.
Дата: 16 марта 2017 , 10:20
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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