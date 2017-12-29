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Подписан закон о смягчении ограничений на продажу алкогольной продукции

Теперь спиртные напитки в Самарской области можно купить с 8:00 до 23:00 и во все без исключения дни недели.

Также в законе отменен запрет на продажу алкоголя в День Российского студенчества (25 января), в Международный день защиты детей (1 июня), в День молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября), и в Международный день студентов (17 ноября).

Помимо этого, из законопроекта «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области»исключены такие понятия, как «слабоалкогольная продукция» и «слабоалкогольные тонизирующие напитки».

Закон о запрете розничной продажи алкоголя с 22.00 до 10:00 был принят в Самарской области в декабре 2010 года. После этого в него вносились дополнительные ограничительные поправки.

Наличие спроса на алкогольную продукцию и невозможность приобретения ее легально во время действия региональных ограничений вызвало развитие теневого бизнеса, особенно в часы запрета легальных продаж, считают депутаты Самарской губернской думы. По их мнению, смягчение антиалкогольного закона поможет вытеснить из продажи нелегальный алкоголь.
Дата: 29 декабря 2017 , 16:47
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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