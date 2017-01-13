Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно - разыскных мероприятий был задержан подозреваемый - ранее не судимый 36-летний местный житель. Он уже дал признательные показания в ходе допроса.По версии следствия, подозреваемый и потерпевший находились в кафе в компании друзей, когда между ними произошел конфликт. В результате ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение своему оппоненту.Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.