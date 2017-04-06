Подозреваемый в нападении на человека тольяттинец пытался спрятаться от сотрудников Росгвардии в ящике с песком

Экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы Тольятти, когда получил сообщение об инциденте в одном из городских ночных клубов.



Прибывшие в заведение патрульные выяснили, что во время внезапно возникшего конфликта один из посетителей ударил другого ножом. 21-летнего молодого человека госпитализировали, медики диагностировали у него проникающее ранение в сердце. Злоумышленник бросил нож на месте происшествия и скрылся.



Сотрудники Росгвардии установили приметы преступника. Вскоре они заметили на улице Юбилейной двух человек, один из которых попадал под описание подозреваемого. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться и забежал на территорию детского сада. По следам молодого человека патрульные дошли до пожарного щита. Открыв стоявший рядом ящик с песком, сотрудники Росгвардии обнаружили внутри подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый 20-летний житель Тольятти.



В настоящее время в отношении молодого человека по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.