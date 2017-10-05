Подиум у памятника Куйбышева приводят в порядок

Сейчас полностью завершены работы по устройству системы автополива, укладке плиточного покрытия, проложены новые линии коммуникаций для обеспечения электроснабжения. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок – поврежденные столбы восстановили, металлические решетки очистили от старой краски, окрасили и большую часть из них уже установили.Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на подрядчика, работы по капремонту площади Куйбышева будут завершены до конца октября этого года. В настоящее время ведется устройство подиума памятника Куйбышеву, систем видеонаблюдения, установка опор освещения в скверах, лавочек и урн.Кроме того, в ближайшее время приступят к нанесению разметки.В четверг, 5 октября, на площади Куйбышева было произведено кернение – взятие проб уложенного асфальтобетона. По словам начальника отдела контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Антона Кукарина, было принято решение провести взятие проб на местах будущей разметки, чтобы в дальнейшем сверху запечатать места кернения пластиком. - Таким образом, вырезанные в асфальте отверстия не испортят эстетику общественного пространства. Кроме того, это позволит избежать разрушений уложенного покрытия в процессе эксплуатации, - отметил он.Общая площадь уже уложенного полотна составляет 37 800 квадратных метров. По нормативам достаточно взять 16 проб, но, по согласованию с кураторами, подрядчиком, представителями силовых структур и общественниками керны отобрали с 18-ти точек.Все пробы асфальтобетона направлены в лабораторию на экспертизу, где их проверят на соответствие ГОСТам. Результаты исследования станут известны в начале следующей недели. Отверстия, возникшие в результате кернирования, подрядчик обязался устранить в ближайшие дни.- Контроль качества работ на объекте имеет большое значение. После проведенных в лаборатории исследований мы получим акты, по результатам которых будет установлено качество выполненных работ, - отметила помощник прокурора Ленинского района Самары Екатерина Пиковская.