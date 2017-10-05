Подиум у памятника Куйбышева приводят в порядок
Ремонт площади завершен на 90%.
Сейчас полностью завершены работы по устройству системы автополива, укладке плиточного покрытия, проложены новые линии коммуникаций для обеспечения электроснабжения. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок – поврежденные столбы восстановили, металлические решетки очистили от старой краски, окрасили и большую часть из них уже установили.
Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на подрядчика, работы по капремонту площади Куйбышева будут завершены до конца октября этого года. В настоящее время ведется устройство подиума памятника Куйбышеву, систем видеонаблюдения, установка опор освещения в скверах, лавочек и урн.
Кроме того, в ближайшее время приступят к нанесению разметки.
В четверг, 5 октября, на площади Куйбышева было произведено кернение – взятие проб уложенного асфальтобетона. По словам начальника отдела контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Антона Кукарина, было принято решение провести взятие проб на местах будущей разметки, чтобы в дальнейшем сверху запечатать места кернения пластиком. - Таким образом, вырезанные в асфальте отверстия не испортят эстетику общественного пространства. Кроме того, это позволит избежать разрушений уложенного покрытия в процессе эксплуатации, - отметил он.
Общая площадь уже уложенного полотна составляет 37 800 квадратных метров. По нормативам достаточно взять 16 проб, но, по согласованию с кураторами, подрядчиком, представителями силовых структур и общественниками керны отобрали с 18-ти точек.
Все пробы асфальтобетона направлены в лабораторию на экспертизу, где их проверят на соответствие ГОСТам. Результаты исследования станут известны в начале следующей недели. Отверстия, возникшие в результате кернирования, подрядчик обязался устранить в ближайшие дни.
- Контроль качества работ на объекте имеет большое значение. После проведенных в лаборатории исследований мы получим акты, по результатам которых будет установлено качество выполненных работ, - отметила помощник прокурора Ленинского района Самары Екатерина Пиковская.
Сейчас полностью завершены работы по устройству системы автополива, укладке плиточного покрытия, проложены новые линии коммуникаций для обеспечения электроснабжения. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок – поврежденные столбы восстановили, металлические решетки очистили от старой краски, окрасили и большую часть из них уже установили.
Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на подрядчика, работы по капремонту площади Куйбышева будут завершены до конца октября этого года. В настоящее время ведется устройство подиума памятника Куйбышеву, систем видеонаблюдения, установка опор освещения в скверах, лавочек и урн.
Кроме того, в ближайшее время приступят к нанесению разметки.
В четверг, 5 октября, на площади Куйбышева было произведено кернение – взятие проб уложенного асфальтобетона. По словам начальника отдела контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Антона Кукарина, было принято решение провести взятие проб на местах будущей разметки, чтобы в дальнейшем сверху запечатать места кернения пластиком. - Таким образом, вырезанные в асфальте отверстия не испортят эстетику общественного пространства. Кроме того, это позволит избежать разрушений уложенного покрытия в процессе эксплуатации, - отметил он.
Общая площадь уже уложенного полотна составляет 37 800 квадратных метров. По нормативам достаточно взять 16 проб, но, по согласованию с кураторами, подрядчиком, представителями силовых структур и общественниками керны отобрали с 18-ти точек.
Все пробы асфальтобетона направлены в лабораторию на экспертизу, где их проверят на соответствие ГОСТам. Результаты исследования станут известны в начале следующей недели. Отверстия, возникшие в результате кернирования, подрядчик обязался устранить в ближайшие дни.
- Контроль качества работ на объекте имеет большое значение. После проведенных в лаборатории исследований мы получим акты, по результатам которых будет установлено качество выполненных работ, - отметила помощник прокурора Ленинского района Самары Екатерина Пиковская.
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