Подготовка к ЧМ-18, как стать мэром, нужны ли женщины во власти

Разговор длился больше часа. Sgpress.ru публикует нарезку фрагментов общения мэра Самары с представителями молодежи из нескольких регионов ПФО.Один из вопросов касался возможности проведения водной экскурсии по Волге для участников смены "Политика". В итоге, организаторы форума и администрация Самары посодействовали в организации этой поездки.