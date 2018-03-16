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Подборка кино на выходные: бесплатные русские фильмы онлайн

13 фильмов отечественных режиссеров

Сегодняшняя весна вызывает желание взять вкусности, укрыться теплым пледом и не высовывать нос на улицу. Истинные домоседы любят такой формат, но часто возникает другая проблема - выбор фильма. Мы подобрали для вас несколько интересных бесплатных кинолент в хорошем качестве.

Шепот
О чем: история молодой девушки, учащейся в аспирантуре, которая сталкивается с недопониманием со стороны близких людей. Но есть в фильме одно загадочное событие, которое заставит зрителей поразмыслить вместе с героями.

Кому смотреть:картина https://www.ivi.ru/watch/192142 вполне подойдет для семейного просмотра. Любители мелодрам с легкими намеками на детектив тоже наверняка оценят это кино.

Спасение
О чем: фильм https://www.ivi.ru/watch/133691 повествует и наглядно показывает историю монахини, которой всего 25 лет. Это история о поисках себя, о трудностях общения между людьми, о том, как не заблудиться в сложном жизненном пути. Поиск того, чего хочет душа, создает доминантную нить повествования.

Кому смотреть: желающие провести время у экрана не просто для развлечения, но с образовательной и воспитательной целью, наверняка оценят современную притчу от Ивана Вырыпаева.

Хардкор
О чем: здесь органично и интересно переплелись мотивы альтернативного будущего и событий реальной жизни. Киборги, поразительное развитие науки и техники, место действия - военно-научная лаборатория. С этим сталкиваются вполне реальные люди с серьезными проблемами. Такая история точно скрасит выходные!

Кому смотреть: все зависит от настроения. Если зритель является большим поклонником и любителем боевиков в сочетании с фантастикой, ему наверняка придется по вкусу данный сюжет.

Бармен
О чем: знакомые и полюбившиеся актеры определенно раскроются с новой для зрителя стороны, а захватывающий сюжет, полный загадок и интересных поворотов, точно пробудит интерес к барменам и их культуре.

Кому смотреть: это фильм для любителей драйва и ярких событий. Он отлично подойдет для просмотра компанией, и тогда хорошее настроение и заряд энергии на грядущую неделю обеспечены.

В небо за мечтой
О чем кино: о простом деревенском мальчике, который хочет отдалиться от скучной жизни в деревне и решает отправиться в Москву. Удастся ли ему стать летчиком и с какими испытаниями придется столкнуться в новой школе? Чтобы получить исчерпывающий ответ, достаточно включить кино.

Кому смотреть: понравится каждому члену семьи. Это отличный способ провести зимний вечер в кругу родных.

Также в списке не обойтись без комедий:

О чем говорят мужчины
Четыре закадычных друга едут из Москвы в Одессу на день рождения товарища и по пути говорят о жизни. Одна из лучших отечественных комедий о кризисе среднего возраста.

День радио
На что только не идут в борьбе за рейтинги. История о том, как можно заметку про судно, перевозящее животных и терпящее бедствие, раздуть до новости с вирусной популярностью. Именно это удалось сделать главным героям - команде канала «Как бы радио».

Пол: секретный материальчик
Многие мечтают попасть на фестиваль Comic-Con и своими глазами увидеть все великолепие мира фантастики. Наши герои - пара закадычных друзей-гиков - встречают на фестивале настоящего пришельца, который по всей видимости не является образцом для подражания у себя на родине. История умопомрачительного путешествия с инопланетянином, которого нужно «прикрыть».

Добро пожаловать в Zомбилэнд
Иногда придуманные правила выживания в зомби-апокалипсисе помогают выжить в реальном кошмаре. Именно так и поступал главный герой картины — ничем не примечательный студент, - пока еще трое выживших не начинают путать карты.

Идеальный голос
Студентка университета Бека, которая учится на первом курсе, от нечего делать вступает в университетский вокальный коллектив. С коллективом вроде все нормально, но репертуар! Девушки мечтают одержать победу на региональном музыкальном конкурсе, но как переубедить лидера группы поменять программу на более современную?

Десятидюймовый герой
Что нужно для хорошей комедии? Замкнутое пространство - миниатюрная закусочная в Санта-Круз, - ее коллектив: босс-хиппи без тормозов, язвительный повар-панк, тихоня-кассирша, нагловатая официантка и новенькая сотрудница, которая ставит сформировавшийся мирок с ног на голову.

Реальные упыри
Сумасшедшая австралийская комедия, снятая в стилистике документального кино. Сюжет картины разворачивается вокруг небольшого сообщества настоящих вампиров и рассказывает о их жизни в современном мире.

Зомби по имени Шон
Еще одна комедия из серии фильмов о зомби рассказывает о Шоне, которому все пофиг: коллеги, сварливая подруга, лучший друг, полнейший хаос в доме и личной жизни. Нет ничего странного, что главный герой как-то упустил из виду новость в СМИ о том, что наступил зомби-апокалипсис.

Подборка составлена при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.
Дата: 16 марта 2018 , 15:32
156
Автор фото: предоставлено ivi
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