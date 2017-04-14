Подачу тепла в дома жителей Самары планируют прекратить 26 апреля

Заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей Коробков сообщил, это происходит без особых трудностей. Такое завершение отопительного сезона стало возможным благодаря своевременной подготовке к зиме 2016 года.Подача тепла в дома в стартовала осенью 26 сентября, что гораздо раньше обычного. В отопительный сезон коммунальщикам удалось избежать серьезных аварий. Но были технологические нарушения, которые устранялись аварийными службами в рабочем порядке. По сравнению с 2015 годом их стало меньше на 10% .- Для окончания отопительного сезона по закону требуется, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже плюс восьми градусов, - резюмировал Алексей Коробков. - Мы планируем отключить отопление 26 апреля, но все зависит от погодных условий.