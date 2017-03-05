Под Сызранью в ДТП у фуры оторвало кабину

Как пишет портал «Маленькая Сызрань», около 11 часов утра на 905 километре в районе «октябрьского» выезда на трассу столкнулись фуры Даф и Вольво. В результате ДТП у последней оторвало кабину и она оказалась в 10 метрах от рамы. Даф при этом съехал в кювет и оказался далеко в сугробе.В результате ДТП пострадали 27-летний водитель и 42-летний пассажир Вольво, которые получили сотрясения головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, а также ушибы.33-летний водитель фуры Даф получил политравму и был госпитализирован в реанимацию.