Под Сызранью столкнулись три большегруза, погиб мужчина
Авария произошла в четверг, 22 марта, около 16:10 на 869 километре дороги М-5 «Урал» недалеко от Сызрани.
По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, который ехал со стороны Москвы в Самару, отсоединился и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя фурами, ехавшими во встречном направлении.
В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, который ехал со стороны Москвы в Самару, отсоединился и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя фурами, ехавшими во встречном направлении.
В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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