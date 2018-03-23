Под Сызранью столкнулись три большегруза, погиб мужчина

По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, который ехал со стороны Москвы в Самару, отсоединился и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя фурами, ехавшими во встречном направлении.В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает ГУ МВД по Самарской области.