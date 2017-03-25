25 марта 2017 года,
22:50
$ 57.42    61.86   Нефть 50.97 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали

Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», Лада Калина ехала со стороны Самары в сторону Москвы. По предварительной версии, в пути легковушку занесло на подъеме в гору, и машина вылетела на встречную полосу. Там авто врезалось в фуры DAF и Scania. Машину буквально "перемололо" между грузовиками.

В ДТП пострадала 14-летняя девушка и водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка.



 
Фотогалерея
Фото 117003Фото 117004Фото 117005Фото 117006Фото 117007
Дата: 25 марта 2017 , 20:39
589
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: портал "Маленькая Сызрань"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали
25 марта 2017
589
 
Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали
В Тольятти муж избил сковородкой свою жену
25 марта 2017
336
В Тольятти муж избил сковородкой свою жену
Спасатели эвакуировали из Рождествено 15-летнюю девушку с аппендицитом
25 марта 2017
277
Спасатели эвакуировали из Рождествено 15-летнюю девушку с аппендицитом
no photo
25 марта 2017
174
Жителей Самары приглашают на производственные экскурсии
В Самаре прошли фестивали технического творчества дошкольников
25 марта 2017
136
В Самаре прошли фестивали технического творчества дошкольников
no photo
25 марта 2017
156
В Самаре ищут новые способы борьбы с незаконными уличными щитами
В Самарской области уменьшилось число школьников, состоящих на учете в наркологическом диспансере
25 марта 2017
132
В Самарской области уменьшилось число школьников, состоящих на учете в наркологическом диспансере
В Самаре обсудили подготовку к пропуску паводковых вод
25 марта 2017
258
В Самаре обсудили подготовку к пропуску паводковых вод
no photo
24 марта 2017
229
В Самаре пройдет межнациональный концерт «Когда мои друзья со мной»
Лента новостей
25 марта 2017 , 20:39
589
 
Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали
Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.
25 марта 2017 , 14:49
336
В Тольятти муж избил сковородкой свою жену
Преступление случилось в декабре 2016 года.
25 марта 2017 , 14:45
277
Спасатели эвакуировали из Рождествено 15-летнюю девушку с аппендицитом
Инцидент произошел вечером 24 марта.
25 марта 2017 , 11:11
174
Жителей Самары приглашают на производственные экскурсии
Участниками программы на днях стали первые группы.
25 марта 2017 , 10:57
175
В Самаре прошла XII городская конференция по научно-техническому творчеству учащихся
Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского национального...
25 марта 2017 , 10:48
136
В Самаре прошли фестивали технического творчества дошкольников
На днях состоялось торжественное награждение победителей городского фестиваля детских...
25 марта 2017 , 10:39
156
В Самаре ищут новые способы борьбы с незаконными уличными щитами
Появление незаконной рекламы - многолетняя проблема, с которой борются и городские власти, и...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5949
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
5277
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
4002
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
12 марта 2017
3990
В Тольятти горевшее предприятие «КуйбышевАзот» тушили 232 пожарных
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
1074
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
1135
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
1017
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1808
20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.