Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали

Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.



Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», Лада Калина ехала со стороны Самары в сторону Москвы. По предварительной версии, в пути легковушку занесло на подъеме в гору, и машина вылетела на встречную полосу. Там авто врезалось в фуры DAF и Scania. Машину буквально "перемололо" между грузовиками.



В ДТП пострадала 14-летняя девушка и водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка.