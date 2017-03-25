Под Сызранью столкнулись две фуры и Калина: двое пострадали
Авария произошла сегодня около 10:00 на трассе М-5 в районе спуска к мосту через реку Крымза.
Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», Лада Калина ехала со стороны Самары в сторону Москвы. По предварительной версии, в пути легковушку занесло на подъеме в гору, и машина вылетела на встречную полосу. Там авто врезалось в фуры DAF и Scania. Машину буквально "перемололо" между грузовиками.
В ДТП пострадала 14-летняя девушка и водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», Лада Калина ехала со стороны Самары в сторону Москвы. По предварительной версии, в пути легковушку занесло на подъеме в гору, и машина вылетела на встречную полосу. Там авто врезалось в фуры DAF и Scania. Машину буквально "перемололо" между грузовиками.
В ДТП пострадала 14-летняя девушка и водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка.
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