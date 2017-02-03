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Под Сызранью УАЗ улетел в кювет и перевернулся

ДТП произошло вчера в 11:20 на «шигонском» выезде из Сызрани на трассу М-5.

Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», 39-летний водитель УАЗа не выбрал безопасный скоростной режим¸ в результате чего при порыве бокового ветра не справился с управлением. Автомобиль улетел в правый кювет и перевернулся.

Сообщается, что в результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля. Женщину доставили в центральную больницу Сызрани с сотрясением головного мозга и гематомой височной области. 
Дата: 3 февраля 2017 , 17:03
126
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: ktv-ray.ru
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