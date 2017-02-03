Под Сызранью УАЗ улетел в кювет и перевернулся

ДТП произошло вчера в 11:20 на «шигонском» выезде из Сызрани на трассу М-5.



Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», 39-летний водитель УАЗа не выбрал безопасный скоростной режим¸ в результате чего при порыве бокового ветра не справился с управлением. Автомобиль улетел в правый кювет и перевернулся.



Сообщается, что в результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля. Женщину доставили в центральную больницу Сызрани с сотрясением головного мозга и гематомой височной области.