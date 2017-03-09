Под Сызранью БМВ в лобовую столкнулся с фурой и загорелся

34-летний водитель автомобиля БМВ (водительский стаж - 8 лет) ехал в условиях тумана со стороны Саратова в направлении Сызрани и начал осуществлять обгон идущего впереди авто. Не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на «встречку», где влобовую столкнулся с фурой Вольво под управлением 42-летнего мужчины (стаж - 24 года). После этого БМВ загорелся.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен «скорой» в больницу и госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.