Под Самарой столкнулись две фуры, пострадал один водитель

Авария произошла в четверг, 21 декабря, в 11:10.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний мужчина за рулем фуры MAN ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Самары. По предварительной информации полицейских, на 902 км дороги водитель не справился с управлением и выехал на другую сторону дороги. Там он столкнулся с фурой DAF, которая ехала во встречном направлении.



В результате ДТП пострадал водитель большегруза MAN, который получил травмы головы и плеча. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.