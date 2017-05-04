Под Самарой подросток попал в больницу после селфи на вагоне-цистерне

Инцидент произошел в среду, 3 мая, в 9 вечера недалеко от села Александровка.



Как сообщила sgpress.ru начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Алла Нечесова, 14-летний подросток гулял в компании своих друзей вдоль железнодорожных путей на станции Отвага. Мальчик решил забраться на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи. Сфотографировавшись, он начал спускаться, но сорвался и упал. Его госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.



По словам Аллы Нечесовой, в настоящий момент проводятся беседы с родителями ребят, с которыми гулял мальчик. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка родителям пострадавшего может грозить штраф от 100 до 500 рублей.