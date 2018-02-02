Под Самарой перевернулся нефтевоз, произошла утечка топлива

Водитель нефтевоза ехал со стороны поселка Алексеевка в направлении дороги «Подъезд к Оренбургу». На 37 км дороги мужчина по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Скания. После этого нефтевоз съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП разлилась нефть.Место розлива огородили, специалисты приступили к сбору разлитой жидкости и перекачки его в другую машину, сообщает УГИБДД по Самарской области.