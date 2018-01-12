Под Самарой отпразднуют всероссийский день снега

По сообщению пресс-службы областного правительства, основные празднования пройдут в Кинеле на улице Мира, 41. Всех участников и гостей ожидают спортивные конкурсы, выступления творческих коллективов и семейная эстафета. В эстафете смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Дети от 4 до 8 лет будут соревноваться в преодолении зимней полосы препятствий.10:30-12:00 – регистрация участников12:30-12:50 –церемония открытия, концертно-развлекательная программа13:00-14:30 – преодоление полосы препятствий13:00-15:00 – проведение эстафеты для всей семьи15:30 – церемония награждения16:00 – церемония закрытия.