Под Самарой обнаружили склад боеприпасов

Сотрудники УФСБ России по Самарской области нашли и изъяли 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе с конструкционными изменениями, позволяющими вести автоматический огонь. Также было обнаружено больше 35700 патронов различного калибра.Сейчас устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения и незаконного изготовления оружия.