Под Самарой на трассе столкнулись «двенадцатая» и BMW X6, водителей госпитализировали

По версии полицейских, водитель «двенадцатой» ехал со стороны Самары в направлении Бугуруслана. При обгоне мужчина не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу, где она врезалась в БМВ Х6.Водители авто, данные которых уточняются, госпитализированы в больницу. Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.