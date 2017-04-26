Под Самарой на обводном шоссе спасатели достали женщину и девочку из покореженной машины

Как сообщает пресс-служба ПСС Самарской области, столкнулись фура МАЗ и Деу Нексия. В результате аварии обе машины оказались в кювете. Женщина и ребенок оказались заблокированными на заднем сидении в салоне иномарки.В 7:31 к месту происшествия были направлены спасатели, которые демонтировали заднюю дверь легковушки. На носилках девочку доставили до машины «скорой помощи». В 8:30 спасательные работы были окончены.