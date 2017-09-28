Под Самарой лишенный прав водитель фуры попал в ДТП, пострадал дорожный рабочий

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 26-летний житель Саратовской области, управляя фурой VOLVO, ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Самары в сторону Тольятти. В районе 997 км по невнимательности водитель врезался в ГАЗель, которая обслуживала дорожные работы на этом участке.В результате ДТП пострадал дорожный рабочий, которого доставили в больницу. Оказалось, что водитель фуры лишен водительских прав всех категорий.