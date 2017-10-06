Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 7 часов вечера.



Как уточнили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, на трассе М-5 «Урал» в районе села Новосемейкино во время движения загорелась грузовая газель. Вызов пожарным поступил в 19:10, спустя 20 минут возгорание потушили. Есть ли пострадавшие, неизвестно.