06 октября 2017 года,
21:44
$ 57.58    67.78   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 7 часов вечера.

Как уточнили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, на трассе М-5 «Урал» в районе села Новосемейкино во время движения загорелась грузовая газель. Вызов пожарным поступил в 19:10, спустя 20 минут возгорание потушили. Есть ли пострадавшие, неизвестно. 
Дата: 6 октября 2017 , 21:31
45
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик в контакте "Новости Самары - Самара life"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения
6 октября 2017
45
Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения
Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
6 октября 2017
67
Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»
6 октября 2017
198
Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»
Разрабатывается смета капремонта самарской школы №46
6 октября 2017
147
Разрабатывается смета капремонта самарской школы №46
Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Почему не везде греют батареи, и когда во всех квартирах станет тепло
6 октября 2017
238
Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Почему не везде греют батареи, и когда во всех квартирах станет тепло
В Самарской области Рено врезался в ограждение моста и перевернулся
6 октября 2017
296
В Самарской области Рено врезался в ограждение моста и перевернулся
Главное за неделю в Самаре
6 октября 2017
143
 
Главное за неделю в Самаре
Митинг 7 октября на площади Кирова не согласован
6 октября 2017
275
Митинг 7 октября на площади Кирова не согласован
no photo
6 октября 2017
172
В Самарской области от отравления погибли двое работников промышленной компании
Лента новостей
6 октября 2017 , 21:31
45
Под Самарой грузовая газель загорелась во время движения
ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 7 часов вечера.
6 октября 2017 , 21:22
67
Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге на площади Кирова
Это расценивается как нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,...
6 октября 2017 , 20:49
198
Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»
В пятницу, 6 октября, ракету-носитель «Союз-2-1б» отправили с РКЦ...
6 октября 2017 , 20:35
147
Разрабатывается смета капремонта самарской школы №46
В пятницу, 6 октября, спецкомиссия во главе с руководителем городского департамента образования...
6 октября 2017 , 19:52
238
Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Почему не везде греют батареи, и когда во всех квартирах станет тепло
В Самаре шесть дней назад стартовал отопительный сезон. О том, как к нему готовился город,...
6 октября 2017 , 17:58
296
В Самарской области Рено врезался в ограждение моста и перевернулся
ДТП произошло в четверг, 5 октября, в 12:40 в Нефтегорском районе. 
6 октября 2017 , 17:43
143
 
Главное за неделю в Самаре
 
Все новости
Календарь
Октябрь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
22 сентября 2017
9945
Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
9 сентября 2017
5615
Самарская спортсменка Ксения Полякова выиграла «золото» по художественной гимнастике
Самарчанка покорила спортивный мир.
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3391
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
14 сентября 2017
2900
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
В Самарской области после столкновения с «десяткой» загорелась ГАЗель
15 сентября 2017
473
В Самарской области после столкновения с «десяткой» загорелась ГАЗель
  ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, примерно в 12:30 на 40 км дороги «Самара...
На электроснабжение объектов ЧМ-2018 потратят около 1,5 миллиарда рублей
7 сентября 2017
426
На электроснабжение объектов ЧМ-2018 потратят около 1,5 миллиарда рублей
В Самаре электричеством инфраструктуру предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
Зарубежные режиссеры уже начали работать на фестивале «Золотая репка»
7 сентября 2017
539
Зарубежные режиссеры уже начали работать на фестивале «Золотая репка»
С 3 по 14 сентября в Самаре проходит XII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и...
Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018
14 сентября 2017
705
1
Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018
До начала Чемпионата мира по футболу в России осталось 273 дня. С 13:00 по самарскому времени...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.