Под Самарой «Приора» въехала в стену, погиб водитель

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры совершил наезд на препятствие. В результате столкновения сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь водителю, а деформированный металл заблокировал его в салоне автомобиля.Погибшего мужчину извлекали из автомобиля четыре спасателя. Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателями были срезаны двери и стойки деформированного авто. В 6.20 работы были окончены.