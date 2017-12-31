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Под Самарой «Приора» въехала в стену, погиб водитель

Смертельная авария произошла в воскресенье, 31 декабря, на 30 км Южной обводной дороги.

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры совершил наезд на препятствие. В результате столкновения сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь водителю, а деформированный металл заблокировал его в салоне автомобиля.

Погибшего мужчину извлекали из автомобиля четыре спасателя. Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателями были срезаны двери и стойки деформированного авто. В 6.20 работы были окончены.
Дата: 31 декабря 2017 , 11:53
919
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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