Почти две тысячи льготников Самары превысили лимит поездок по социальным транспортным картам

Центральный вопрос - перевозка льготных категорий граждан. Врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Калинин напомнил, что кондукторам запрещено высаживать пассажиров, исчерпавших лимит в 90 поездок, а также брать с них плату за проезд. Муниципальным перевозчикам затраты компенсируют. В областном бюджете на эти цели до конца года предусмотрено 1,36 млрд рублей.Транспортные предприятия в ежедневном режиме ведут учет передвижений каждого льготника. По электронным проездным отслеживают и количество «лишних» поездок. По прогнозу Калинина, через месяц специалисты получат полную картину о потребностях жителей, эта информация станет основой для принятия дальнейших мер. По стоп-листу за январь из общего количества активированных транспортных карт лимит поездок оказался превышен по 1,16% из них. То есть не уложились в 90 рейсов только 1994 человека по всей области.- Больше всего их в Самаре - 1836 пользователей карт. Мы меняем схемы движения транспорта, чтобы сократить количество пересадок. В Тольятти уже продлили три маршрута, по Самаре вопрос на рассмотрении, - рассказал врио заммминистра.Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин добавил, что сложности возникают только в новых микрорайонах. Тем не менее планы по корректировке маршрутной сети есть.- После Чемпионата мира по футболу, возможно, будем оптимизировать ряд маршрутов, которые проходят не только по Самаре, но и связывают ее с пригородными территориями, Новокуйбышевском, - сказал Тапилин.Также предполагается комплексно оценить транспортные возможности всей Самарско-Тольяттинской агломерации.На заседании также предложили найти способ не взимать с льготников плату при вынужденных пересадках на одном маршруте.Депутат губернской думы, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин предложил проводить встречи с жителями в образовательных учреждениях, Домах культуры, чтобы обсуждать возможные изменения в системе льгот.- Есть проблемы, есть болезненные вопросы, и мы сейчас пытаемся их решить. Депутаты могут провести тематические приемы граждан и собрать мнения людей по мерам социальной поддержки, - подытожила Кузьмичева.