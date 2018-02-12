Почти две тысячи льготников Самары превысили лимит поездок по социальным транспортным картам
В губернской думе состоялось очередное заседание межведомственной группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению, созданной по инициативе врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мероприятие провела первый заместитель председателя парламента Екатерина Кузьмичева.
Центральный вопрос - перевозка льготных категорий граждан. Врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Калинин напомнил, что кондукторам запрещено высаживать пассажиров, исчерпавших лимит в 90 поездок, а также брать с них плату за проезд. Муниципальным перевозчикам затраты компенсируют. В областном бюджете на эти цели до конца года предусмотрено 1,36 млрд рублей.
Транспортные предприятия в ежедневном режиме ведут учет передвижений каждого льготника. По электронным проездным отслеживают и количество «лишних» поездок. По прогнозу Калинина, через месяц специалисты получат полную картину о потребностях жителей, эта информация станет основой для принятия дальнейших мер. По стоп-листу за январь из общего количества активированных транспортных карт лимит поездок оказался превышен по 1,16% из них. То есть не уложились в 90 рейсов только 1994 человека по всей области.
- Больше всего их в Самаре - 1836 пользователей карт. Мы меняем схемы движения транспорта, чтобы сократить количество пересадок. В Тольятти уже продлили три маршрута, по Самаре вопрос на рассмотрении, - рассказал врио заммминистра.
Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин добавил, что сложности возникают только в новых микрорайонах. Тем не менее планы по корректировке маршрутной сети есть.
- После Чемпионата мира по футболу, возможно, будем оптимизировать ряд маршрутов, которые проходят не только по Самаре, но и связывают ее с пригородными территориями, Новокуйбышевском, - сказал Тапилин.
Также предполагается комплексно оценить транспортные возможности всей Самарско-Тольяттинской агломерации.
На заседании также предложили найти способ не взимать с льготников плату при вынужденных пересадках на одном маршруте.
Депутат губернской думы, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин предложил проводить встречи с жителями в образовательных учреждениях, Домах культуры, чтобы обсуждать возможные изменения в системе льгот.
- Есть проблемы, есть болезненные вопросы, и мы сейчас пытаемся их решить. Депутаты могут провести тематические приемы граждан и собрать мнения людей по мерам социальной поддержки, - подытожила Кузьмичева.
Центральный вопрос - перевозка льготных категорий граждан. Врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Калинин напомнил, что кондукторам запрещено высаживать пассажиров, исчерпавших лимит в 90 поездок, а также брать с них плату за проезд. Муниципальным перевозчикам затраты компенсируют. В областном бюджете на эти цели до конца года предусмотрено 1,36 млрд рублей.
Транспортные предприятия в ежедневном режиме ведут учет передвижений каждого льготника. По электронным проездным отслеживают и количество «лишних» поездок. По прогнозу Калинина, через месяц специалисты получат полную картину о потребностях жителей, эта информация станет основой для принятия дальнейших мер. По стоп-листу за январь из общего количества активированных транспортных карт лимит поездок оказался превышен по 1,16% из них. То есть не уложились в 90 рейсов только 1994 человека по всей области.
- Больше всего их в Самаре - 1836 пользователей карт. Мы меняем схемы движения транспорта, чтобы сократить количество пересадок. В Тольятти уже продлили три маршрута, по Самаре вопрос на рассмотрении, - рассказал врио заммминистра.
Руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин добавил, что сложности возникают только в новых микрорайонах. Тем не менее планы по корректировке маршрутной сети есть.
- После Чемпионата мира по футболу, возможно, будем оптимизировать ряд маршрутов, которые проходят не только по Самаре, но и связывают ее с пригородными территориями, Новокуйбышевском, - сказал Тапилин.
Также предполагается комплексно оценить транспортные возможности всей Самарско-Тольяттинской агломерации.
На заседании также предложили найти способ не взимать с льготников плату при вынужденных пересадках на одном маршруте.
Депутат губернской думы, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин предложил проводить встречи с жителями в образовательных учреждениях, Домах культуры, чтобы обсуждать возможные изменения в системе льгот.
- Есть проблемы, есть болезненные вопросы, и мы сейчас пытаемся их решить. Депутаты могут провести тематические приемы граждан и собрать мнения людей по мерам социальной поддержки, - подытожила Кузьмичева.
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