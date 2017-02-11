Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района остались без холодной воды
Порыв трубы произошел сегодня, 11 февраля, в 9.53.
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на проспекте Карла Маркса, в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка. На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых домов (всего 6700 жителей, из них 1206 детей). Социально-значимые объекты под отключение не попали.
На месте происшествия работают 11 специалистов СКС, проводятся земляные работы. Организован подвоз воды 1 бойлером №566 (5 куб. м), который выставлен по адресу: проспект Карла Маркса, 11.
Сообщается, что в настоящее время проведено переключение потребителей на резервную схему водоснабжения, проводится заполнение системы.
Завершение ремонтных работ и подключение потребителей по штатной схеме запланировано на 19.00.
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на проспекте Карла Маркса, в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка. На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых домов (всего 6700 жителей, из них 1206 детей). Социально-значимые объекты под отключение не попали.
На месте происшествия работают 11 специалистов СКС, проводятся земляные работы. Организован подвоз воды 1 бойлером №566 (5 куб. м), который выставлен по адресу: проспект Карла Маркса, 11.
Сообщается, что в настоящее время проведено переключение потребителей на резервную схему водоснабжения, проводится заполнение системы.
Завершение ремонтных работ и подключение потребителей по штатной схеме запланировано на 19.00.
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