Почти 20 тысяч человек на площади Куйбышева болели за сборную России. Видео
Сборную поддерживали не только жители Самары, но и многочисленные фанаты других сборных из разных стран мира.
В воскресенье, 1 июля, состоялся матч 1/8 Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против сборной Испании. Матч завершился победой нашей команды. Сборная Россия переиграла испанцев по пенальти.
За матчем на Фестивале болельщиков FIFA наблюдали почти 20 тысяч человек. Среди них были и фанаты из Бразилии, Мексики, Колумбии, Коста-Рики и других стран. Вся площадь Куйбышева поддерживала сборную России. После второго отбитого Игорем Акинфеевым пенальти Фан-фест буквально "взорвался" криками радости.
В воскресенье, 1 июля, состоялся матч 1/8 Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против сборной Испании. Матч завершился победой нашей команды. Сборная Россия переиграла испанцев по пенальти.
За матчем на Фестивале болельщиков FIFA наблюдали почти 20 тысяч человек. Среди них были и фанаты из Бразилии, Мексики, Колумбии, Коста-Рики и других стран. Вся площадь Куйбышева поддерживала сборную России. После второго отбитого Игорем Акинфеевым пенальти Фан-фест буквально "взорвался" криками радости.
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