Почти 90% «синтетики» доставляется в Самарскую область из Китая

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, за последнее врем были выявлены факты провоза наркотиков, предварительно скрытых в растворимом напитке корня лотоса, в полуфабрикатах для выпечки, в маслах или в средствах гигиены. В марте этого года было задержано международное почтовое отправление, где наркотические средства находились в детской присыпке, а в мае запрещенный товар был сокрыт в бутылках с растительным маслом.На сегодняшний день более 90% синтетических наркотиков перемещаются на территорию нашего региона из Китая. В первом полугодии текущего года должностными лицами Самарской таможни было выявлено 36 фактов противоправного перемещения через таможенную границу Евросюза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, было возбуждено 42 дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования психотропных, сильнодействующих веществ и несоблюдения запретов и ограничений при их перемещении через таможенную границу.