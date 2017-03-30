Почта России выпустила открытку, которую нарисовала самарская школьница

Выпуск открытки – это завершающий этап конкурса LifePostCard, организованного Почтой России и международным детским центром «Артек», который состоялся осенью 2016 года.На первом этапе ребята рисовали на альбомных листах проекты почтовых карточек на заданную тему, лучшие эскизы от каждого лагеря были переданы жюри для определения участников финала. В результате интерактивного голосования была выбрана работа самарчанки Ксении Калугиной. На открытке изображены море, яркий закат, горы и символичные птицы-конверты, которые летят с хорошими новостями. Карточка выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров. Ее можно приобрести в отделении Почты «Артека».